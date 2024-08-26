新竹市長高虹安遭控立委任內期間，涉貪助理費用、詐領公款，台北地院一審判處7年4月徒刑，當天即遭停職並由副市長邱臣遠暫時代理。高虹安與旅美教授「翁達瑞」的誣告官司21日上午出爐，高虹安被判10月徒刑；高虹安表示深感遺憾，將提出上訴。對此，前立委郭正亮25日就表示，「翁達瑞誣告案，高虹安又被判十個月，民進黨明年給妳用二審，到時候就中央指派市長，連改選都不用」，引發討論。

郭正亮25日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「我建議高虹安趕快辭掉，不然民進黨明年給妳用二審，到時候就中央指派市長，連改選都不用，高虹安現在就要上訴，這就是往民進黨所設計的路在走」，郭正亮提醒，「你去想連誣告都有罪，怎麼可能上訴會沒罪呢？翁達瑞誣告案，高虹安又被判十個月」。

郭正亮最後也說，「高虹安認為上訴會無罪，這在司法的邏輯根本就不可能成立，她就不相信，如果到時候二審有罪，三審很快就結束了，民進黨就派代理人，連改選機會都沒有」。