民進黨2026高雄市長初選目前呈現5搶1態勢，立委許智傑則開第1槍喊話，應該提早半年初選，避免選民心慌慌，其餘選將多表尊重黨中央期程。對此，高雄市長陳其邁今（20）日也表示，自己扮演桶箍及糾察隊角色，支持提早初選，「黨內的競爭，稍微比劃一下就好了」。

陳其邁今受訪時表示，「自己是贊成提早初選，但畢竟是黨內的競爭，稍微比劃一下就好了，最終還是由市民來做決定，5位都很優秀，民主就是熱鬧一點。」他的工作就是要在初選前當糾察隊，之後也會扮演桶箍角色。

陳其邁也強調，「要贏得初選，必須要有風度，這大家都在看，民進黨的支持者也非常注重這些，誰如果沒有風度，就不會贏得民進黨的黨員，或是支持者的好感。」

至於初選過後，陳其邁說，自己的工作就是負責輔選，希望民進黨推出候選人能延續綠色執政，尤其目前正值高雄轉型的關鍵期，希望接棒者能帶領高雄再繼續成長。

至於比較看好誰？陳其邁笑說，「我不太會看欸」，現在他以市政優先，大家實力都還不錯，而且在競爭過程也不會口出惡言，也很有風度，「我覺得繼續維持下去很好」，民進黨的初選因為大家要把它設定就等於大選，所以不僅要獲得民進黨支持者支持，也要獲得市民的支持。

目前檯面上有賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩4位立委，加上前勞動部部長許銘春，除了這5位外，是否可能有第6位挑戰者？陳其邁說，「我不知道，反正全部都可以參選，只有我不能參選」，他鼓勵民主就不要怕競爭，就是選賢與能。