環境部長彭啟明先前多次強調，碳費制度年底就會上路，環境部29日正式公告攸關碳費徵收3項子法，卻明定碳費費率2025年1月1日生效，企業當年5月試申報、不繳費，直到2026年5月才開始繳納碳費。

環境部今年4月預告碳費3子法，依照《碳費收費辦法》，碳費費率公告生效次年起，碳費徵收對象須在每年5月底前，根據前一整年度的碳排放量，自行計算、申報、繳納碳費。碳費開徵第1年未滿1年，則依碳費徵收費率公告生效日當月起算，依月份比例計算應繳納費額。

環境部長彭啟明今天說明，依照2022年碳盤查結果，推估碳費收費對象約500廠，其中141家為上市櫃公司，這些收費對象碳排放量約155百萬公噸二氧化碳當量，約佔全國總排放量54％。

他指出，因觀察很多國家制度，皆提供一段時間企業練習申報，故環境部預計2025年1月1日公告生效碳費費率，2025年5月企業是試申報、不繳費， 2026年5月繳交2025年的排放量碳費。