賴清德總統的「台南幫」，從陳宗彥、李孟諺、林宜瑾接連出事，總統賴清德日前在民進黨中常會上說重話，「黨內同志個人私生活要檢點，不要讓民進黨再受傷害」，還叮嚀「現在先別談縣市長選舉」，引發討論。名嘴陳揮文表示，賴清德把賣藥電台的「志明」康銀壽請去當國策顧問，有甚麼資格叫大家去檢點？2019年賴可以挑戰蔡英文，現在不准大家談選舉，別在那假姿勢，好像自己多清廉，「阿你的賴皮寮呢！」

陳揮文昨在政論節目《庶民大頭家》表示，賴清德說要民進黨員私生活克制、檢點，他非常不以為然，因為在選舉時幫賴清德、林俊憲站台的，就是爆出助理費案的立委林宜瑾，以及總統府國策顧問、在電台賣藥誇大療效遭罰款的台南「府城之光」電台負責人康銀壽（志明）。

陳揮文指出，康銀壽從過去就是賴清德的台南市府顧問，到現在變成總統府國策顧問，「請問賴清德，你有甚麼資格叫大家去檢點，是在假甚麼?誰會信你?」

陳揮文也嗆聲，如果賴清德真的這麼看重康銀壽，那就直接讓康銀壽跟參加成大恩師陳志鴻召集的總統府「健康台灣推動委員會」，以後大家都去買康銀壽的產品，健康產品大家都來吃啊！把賣藥的講成這樣，還叫大家私生活檢點，不要說一套做一套。

陳揮文也大酸，賴清德禁止黨內談縣市長選舉，為甚麼不能談？為甚麼不能表態想要接棒？這犯法嗎？賴清德自己2019年可以挑戰蔡英文，莫名其妙！別在那假姿勢，好像自己多清廉，「阿你的賴皮寮呢！」

對於檢調近期起訴陳宗彥性招待案、辦林宜瑾助理費案，陳揮文也直言，辦舊案不需要幫賴清德鼓掌，根本是在亂搞。他直接點名，光電弊案的陳凱凌跟爐渣案的郭再欽，只要在市長選舉之前台南地檢署有偵辦任何一件，謝龍介早就是台南市長。