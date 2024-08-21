民進黨立委林宜瑾疑涉助理費案遭檢調搜索，震驚地方，南市議會國民黨團發言人蔡育輝表示，林宜瑾是賴清德子弟兵，檢調敢到國會及其服務處發動搜索，絕對是有證據才敢辦，希望檢調單位加油，公正辦案。外傳賴系人馬都出事，可能與黨內派系有關，南市議會民進黨團幹事長周嘉韋說，該案應與派系之爭無關，也可看出賴清德身為總統，並未干預司法。

蔡育輝受訪指出，根據過去他本人被辦助理費的經驗，「林宜瑾不死都半條命」，他認為，檢調若沒有確切證據，不敢辦林宜瑾。他說，之前國民黨南市議員幾乎都被辦了，這次辦了民進黨立委林宜瑾，外界也才不會感覺，檢調每次都只辦藍，也會辦一點綠，對檢調也會比較有信心，希望檢調單位加油，公正辦案。

蔡育輝說，林宜瑾是賴清德的子弟兵，又是現任國會立委，檢察官敢發動全面搜索，一定是掌握確切證據，沒證據絕對不敢辦。

「農曆7月到來，想不到的事情很多！」蔡育輝也建議，林宜瑾要多祈禱，她的立委生涯之路恐因這個案件毀於一旦。

周嘉韋表示，林宜瑾被搜索據傳是助理費相關問題，助理費在藍綠白都發生過類似的問題，希望和中央和地方聯手不分黨派一起來解決這樣的問題。至於外界聯想與派系之爭有關，周嘉韋則認為，這和派系較無關聯，主要是司法案件。

他說，賴清德上任後，可以看見不分政黨派系，司法案件都有在偵辦，因此，也可看出賴清德身為總統，是沒有影響和干預司法的。