我棒球隊再傳捷報！桃園市龜山國小拿下威廉波特世界少棒亞軍，台灣青少棒也逆轉勝勇奪U15世界盃季軍。賴清德總統今天（26日）肯定年輕小將們勇敢無懼、奮戰到底，「謝謝你們打出激勵人心的精采好球，也為自己創造最美好的回憶」。

賴清德在臉書表示，桃園市龜山國小少棒隊代表台灣參加2024「威廉波特世界少棒錦標賽」，以五戰全勝之姿，豪取國際組冠軍，並挑戰總冠軍。美東時間25日對決美國組冠軍佛羅里達州隊，雙方激戰8局，兩度進入延長賽，以1：2惜敗美國，拿下亞軍。

他說，我們看到李政達教練在場上，不斷以耐心、溫和的態度，穩定選手心情，給予球隊鼓勵，畫面令人動容。這是台灣自2003年重返威廉波特以來，龜山國小少棒隊4度代表台灣挺進世界賽，寫下15年來最佳成績！

而正在墨西哥舉行的「U15世界盃棒球賽」也有捷報！賴清德表示，台灣隊和尼加拉瓜在季軍賽一路鑿戰，靠著楊至皓後援2.2局無失分強力守成，以及打線6局下半一舉攻下4分，最終以7比4逆轉勝，拿下隊史第4座U15世界盃季軍！

他肯定年輕小將們勇敢無懼、奮戰到底，相信隊友、享受比賽。「謝謝你們打出激勵人心的精采好球，也為自己創造最美好的回憶。棒球少年，你們是最棒的！」