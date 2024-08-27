新制勞退最新統計出爐，今年6月全體提繳人數752.07萬人，雇主提繳人數743.79萬人，個人自願提繳113.78萬人，自提比率15.13%，首度突破15%，創新制勞退開辦以來新高。勞工對於退休理財越來越重視，自提勞退金比率逐年走高。

6月新制勞退平均提繳薪資為45565元，但個人自願提繳平均薪資高達65853元，自提者提繳薪資，比整體平均高出20288元，差距相當大，可見自願提繳勞退金者，收入較高。

從提繳薪資級距也可以看出，薪資越高者，自提比率越高。最高級距11萬元以上，自提率達49.79%，逼近5成。而提繳薪資在36300元以下(含)者，人數達367.92萬人，佔比48.8%，但自提人數僅23萬人、自提率僅6.26%，遠低於整體平均。高所得者有餘力提繳勞退金，而所得較低的族群，可能不少屬於月光族，對於自提勞退意願偏低。（本文未完，全文見此）

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