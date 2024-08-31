台中市50人以上事業單位共計1401家，為輔導企業設置職工福利委員會，台中市勞工局今年陸續辦理研習會，全市目前已有984家事業單位成立職工福利委員會，高達7成，未來將持續輔導，達企業與員工雙贏局面。

職工人數在50人以上的企業組織，可依法設置職工福利委員會，已設立的職工福利委員會應依法令規定，自資本總額、每月營業收入總額、職工薪津及下腳變價等來源依比例提撥職工福利金，以持續辦理各項職工福利事業。

勞工局長林淑媛表示，為鼓勵企業創造優質的職工福利，企業成立的職工福利委員會扮演重要角色，台中市50人以上事業單位共計1401家，勞工局已陸續輔導984家事業單位設置職工福利委員會，今年度仍持續輔導，陸續辦理7場研習會，歡迎事業單位踴躍報名參加。

各事業單位職工福利委員會推動的活動都別出心裁，例如矽品精密職福會辦理的職工福利事項，包含半程馬拉松、紙風車劇團、星空電影院、脫口秀活動、野餐日、樂園日、運動家庭日等，獲得員工高度評價。

另外，漢翔航空工業職福會設置職工福利事項專屬網站，便利員工查詢各項資訊，例如提供員工各項急難慰問、生日、婚育及醫療住院補助申請表等無紙化電子服務，並可查詢各項社團、電影藝文活動、電子書閱讀與食衣住育樂特約廠商資訊與最新消息。

另為輔導事業單位舉辦勞資會議，建立內部溝通管道，勞工局今年度辦理3場次「如何合法成立與召開勞資會議說明會」，勞資會議常見問題包含股東、顧問是否可以擔任勞資代表？事業單位員工不多，一定要成立勞資會議嗎？以及事業單位跟員工間有爭議，是否能經由勞資會議協商？勞資代表有性別比例的限制嗎？講師也逐一回答學員疑惑。