台中市海線傳出某財團法人文教基金會暑訓營疑不當對待幼童，教育局獲報後派員到場稽查，確定該基金會違法招生、收費及授課違反《補習及進修教育法》，當場命其立即停辦，並開罰11萬元；另查出該幼兒園未經核准兼辦國小課後照顧服務，依法裁處負責人6萬元罰鍰。

暑訓營志工疑不當對待幼童，台中市家防中心昨根據家長提供監視器畫面，發現行為人將幼童壓倒在地，還有手反折、拉扯耳朵、捏脖子等行為，初步評估應已違反《兒少權法》，受害人數可能不只1名，目前正擴大調查釐清。

教育局獲報後派員到場稽查，發現該基金會未經核准立案即以暑訓營活動（含暑期正音先修班、安親班、讀經班、才藝班等）名義招生、收費及授課行為屬實，違反《補習及進修教育法》，教育局重罰 11萬元，並命其立即停辦並公告基金會名稱及負責人姓名。

教育局也查出該基金會擅自開課、收費行為，違反《台中市教育事務財團法人設立許可及監督自治條例》，該條例規定第一次查獲予以糾正，如經複查未改善，得勒令該基金會停止會務運作，情節重大者，廢止該基金會設立許可。教育局已依規嚴令糾正並命其限期改善，並將該基金會列入追蹤複查。

教育局也進一步調查發現，該基金會負責人經營的幼兒園，於8月1日-8月29日對外宣傳開設暑假正音先修班並進行課後照顧服務，且有通知單及授課課程表為證，涉違反《幼兒教育及照顧法》，教育局裁處負責人6萬元罰鍰，並命立即停辦課後照顧服務。