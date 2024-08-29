台新金、中信金搶併新光金，搶親大戰愈演愈烈；臉書上新光金小股東自救會、具律師身分的蔡宜蓁表示，現在大家關注焦點多在台新金、中信金身上，強調自己的權益自己救，新光金小股東們該為自己討公道，對於誰要嫁、誰來娶，應該問當事人吧，蔡宜蓁試問，「若娶親條件好，公司獲利成長，集團穩定經營，不嫁這種高富帥，要嫁誰呢？」呼籲金管會對新光金併購案，應依法行政，一視同仁。

蔡宜蓁指出，站在新光金小股東的立場，看看兩邊的條件，中信金收購價比台新金高三成以上，論資產規模、市值規模、獲利能力，高於台新金；「既然這麼有誠意來提親，為什麼不能嫁？」

分析新光金的持股，散戶逾5成3，外資持股逾1成8，吳東進派持股約1成，裕鐵持股近5％，吳東亮派持股近8％。蔡宜蓁認為，台新金宣稱和新光金是「情投意合」，但她也不禁質疑，「8％股東就能代表大家，說彼此情投意合嗎？」新光金小股東拒絕當傻子被賣掉，更不願意被賣了還要幫忙數錢。

就如同新光集團共同創辦人之一林登山家族第三代長孫、新光金控前董事林伯翰所說，新光金無論資產規模或獲利都優於台新金，卻成為消滅公司，這種不對等的條件，新光金到底有求於台新金什麼？新光金董事會充滿台新金代理人，沒替全體股東權益思考。