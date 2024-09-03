台新金、中信金「雙龍搶珠」同搶新光金控；新光金控3日下午舉辦第二季法人說明會，媒體仍緊追併購議題，總經理陳恩光表示，新光金現在可以用「新娘」來形容，談的是結婚，而不是出售，不能只比誰的出價高，著眼的是追求「長遠幸福、永續發展的婚姻」，因此，新娘出嫁不只要正式提親，更重要的是「拍拖」，透過拍拖來相互認識與了解，不只知道對方好處，也包含缺點，婚姻透過磨合才能家庭美滿幸福。

陳恩光進一步指出，新光金與台新金兩年前就開始愛情長跑，雖然中間因為某些原因停擺，但今年4月26日開始，雙方開始歷經專業顧問詳細淨值調查與評估，英文簡稱D.D(實地查核)，就是雙方相互了解的過程，優點、缺點要攤在陽光下，這對婚姻是很重要的事情。

陳恩光表示，婚姻當中不會一帆風順，新郎、新娘也不可能不吵架，但若有同理心、有相同DNA(泛新光金集團)，磨合過後整合就會順利，他也暢談自己婚姻理念，夫妻吵架會和解，通常是看到小孩，雙方就願意讓步，這就是血緣、DNA的重要性。

現階段來說，陳恩光指出，員工士氣很重要，繼續打拼、認真工作，大家才能繼續往下走；對於金融業為高度管理的行業，陳恩光指出，雖然開大門、走大路，但也沒有到指腹為婚或突擊的地步，除了創造公司、員工、股東三贏局面外，若能將新光品牌保留，這對員工來說也是有意義的事。