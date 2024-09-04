美國供應管理協會（ISM）8月製造業PMI數據疲軟，再度引發市場對經濟「硬著陸」恐慌，四大主要指數周二全面收黑，漲多的科技及晶片股成為殺盤中心，道瓊指數下跌1.51％、標普500指數下跌2.12％、那斯達克指數下跌3.26％、費城半導體指數暴跌7.75％。

終場台股加權指數爆殺999.46點、收於21092.75點，創歷年第三大跌點、跌幅達4.52％，成交量增至4851.05億元。外資於交易時間賣超達912.63億元。同時段亞股全盤皆墨，包括日本暴跌4.3％、韓國大跌3.23％、新加坡下跌1.45％、香港下跌1.28％、上海下跌0.61％。

證期局統計，今年截至9月3日止，台股加權指數漲幅仍達23.21％，優於日本上漲15.61％、新加坡上漲7.41％、韓國上漲0.35％及香港下跌3.54％、上海下跌5.78％及深圳下跌8.94％，表現仍稱冠主要亞股，亦優於美國道瓊的上漲8.62％。

證期局指出，今年截至7月底，台股本益比約23.56倍，現金殖利率達2.43％、加計股票股利後為2.53％。而國內上市櫃公司2024年前7月累計營收約23.86兆元，較去年同期增加11.69％，改寫同期次高。

而台股集中市場今年截至9月3日的日均成交量約4327.11億元、年增達54.74％，信用交易整戶擔保維持率為172.48％，仍遠高於追繳門檻130％。金管會表示，將密切關注國際金融市場變化。