美國半導體股重挫影響，台股今（4）日收跌999.46點，創史上第3大跌點，外資更一舉大賣1007億元，創下史上最大賣超紀錄，金管會傍晚發出5大說明信心喊話，指台股雖在亞股中跌幅最深，但今年以來仍上漲23.21％，漲幅優於日韓股市，且目前擔保維持率高達172.48％，會持續密切注意國際金融市場變化。

以下是金管會對台股5大評論：

一、美股因前一交易日(113／9／3) 因美國 ISM製造業數據疲軟，引發經濟成長擔憂，美股主要4大指數跌幅介於1.51％至7.75％。今日(9／4)亞股截至台股收盤時大多下跌，台股收盤指數21,092.75 點，下跌999.46點，跌幅4.52％，【13：30pm收盤時】成交量4851.05 億元，外資賣超912.63億元。同時段上海跌0.61％，香港跌1.28％，新加坡跌1.45％，韓國跌3.23％，日本跌4.30％。

二、今年以來股市走勢：今年截至9／3止，台股上漲23.21％，相較日本漲幅15.61％、新加坡漲幅7.41％、香港跌幅3.54％、韓國漲幅0.35％、上海跌幅5.78％、深圳跌幅13.19％、美國道瓊漲幅8.62％。台股集中市場日均成交量約4,327.11億元，相較去年同期增加54.74％。

三、擔保維持率數字：截至113／9／3，信用交易之整戶擔保維持率為172.48％。

四、今年截至7月底本益比約23.56倍，現金殖利率達2.43％ (加計股票股利為2.53％)，國內上市櫃公司截至113年7月底累計營收約23.86兆元，較去年同期增加11.69％，為歷年同期次高。

五、金管會將密切關注國際金融市場變化。