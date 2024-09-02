證交所統計，外資上周在集中市場賣超為583.75億元，另統計今年初至8月30日止，外資累計賣超為4,119.4億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為31.07兆元，占全體上市股票市值的43.85％，周市值減少52.53億元。
外資上周自集中市場買超最多的前三名上市股為：新光金買超31,320張、國泰金買超29,186張、富邦金買超28,725張；賣超最多的前三名上市股為：中信金賣超255,884張、群創賣超82,974張、台積電賣超32,811張。
外資上周在集中市場賣超583.75億元，而買賣超個股第一名都是金控三角戀主角之二，其中，賣超第一名是中信金（2891）25.59萬張，另外，買超則以新光金（2888）3.13萬張最多。
證交所統計，外資上周在集中市場賣超為583.75億元，另統計今年初至8月30日止，外資累計賣超為4,119.4億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為31.07兆元，占全體上市股票市值的43.85％，周市值減少52.53億元。
外資上周自集中市場買超最多的前三名上市股為：新光金買超31,320張、國泰金買超29,186張、富邦金買超28,725張；賣超最多的前三名上市股為：中信金賣超255,884張、群創賣超82,974張、台積電賣超32,811張。
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