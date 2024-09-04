美國聯準會降息在即，台股反彈後進入量縮整理區間，等待新的催化劑與趨勢方向，然個股仍具有表現空間，尤其擁有題材、籌碼加持的領先創高強勢股。

美國聯準會主席鮑威爾在全球央行年會上表示，調整貨幣政策的時候已經到來，政策走向很明確，降息時間與步調將視數據、後續展望及風險平衡而定。雖然未明示降息確切時間點及幅度，且市場早已對九月降息充滿期待，不過從鮑威爾口中說出來就是不一樣，美元指數來到一○○．五一四，之前震央的日圓升值進入一四○～一五○區間，新台幣也升破三二元。

早在鮑威爾開金口之前，美國聯準會官員及會議紀要就已有「鴿」可循，市場預期九月的利率決策會議，將至少降息一碼。根據剛出爐的七月耐久財訂單數據來看，月增率九．九％遠高於預期與前值，主要來自於飛機訂單成長，不過若是排除波動較大的運輸項目，則核心耐久財月增率呈現下滑，顯示企業投資仍屬相對謹慎。

九月將開啟降息循環

目前美股道瓊指數已領先創下新高，S&P 500指數也在歷史高檔區，代表科技股的Nasdaq站在六○日均線之上，代表中小型股的羅素二○○○也回到所有均線之上，反倒是原先最為強勢的費城半導體指數，本波反彈尚未突破六○日均線，重點在於美國時間二八日盤後ＡＩ之王Nvidia的財報與展望，架構在今年上漲逾一．六倍的背景上，若能優於預期、甚至令人驚艷，則有望帶動台積電領軍ＡＩ族群與權值股向上突圍。

回到台股來看，加權指數兩度挑戰六○日均線，可惜都未能順利站上，黃金切割率計算反彈○．六一八倍的位階，基本上與六○日均線相當，若站上將有機會轉向回升行情，不過近期成交量能明顯不足，反彈過後觀望氣氛濃厚，近五個交易日平均成交量低於三一五○億元，近十個日交易日也降至三四○○億元之下，等待不確定因素逐漸消除與利多催化劑。

美股過去十年的九月分，三大指數與費城半導體都是下跌七次、上漲三次，我國股市與美國股市、尤其費城半導體指數具有高度連動，統計自二○○○年以來共二四次，共下跌十三次、上漲十一次，雖然比率不至於太過懸殊，但是平均下跌幅度二．四六％卻高居單月之冠，若以近十年來看，同樣也是僅三次上漲，平均跌幅二．○八％，不過十一月至隔年三月上漲機率與幅度都頗為亮眼，忍耐是為了更光明的未來。

櫃檯指數在歷經八月上旬清洗浮額過後，籌碼已屬相對乾淨，不僅領先加權指數站回到六○日均線之上，也已突破黃金切割率○．六一八倍的位階，雖然成交量能同樣出現降溫，不過減少幅度低於加權指數。從技術面的角度來看，在低量整理過後，下一階段出量的方向，將有高機率成為短中期指數的趨勢方向，而在短期量縮震盪區間時，短線操作建議追逐有量的強勢股，中長期投資可先布局基本單，而後確認方向再動作會相對安全。

金控搶親大戰近身肉搏

雖然近期成交量能偏低，不過金控三角大戲登場，吸引全市場目光，先是台新金與新光金董事會決議，台新金以○．六○二二股普通股換新光金一股普通股，然中信金半路攔轎，隔日宣布擬公開收購新光金，一股新光金普通股換發中信金普通股○．三一三二股及現金四．○九元，首波收購股權上限為五一％，換算股票加現金最高將斥資一三一四億元。

台新金總經理林維俊在法說會上提出五大聲明回應，一換股比例將在適當時間適當調整，二認為中信金對台新金公開收購，有違金管會合意併購的初衷，三敵意併購驅逐合意併購將造成本質上的不公平，四金管會若同時開放合意併購與敵意併購，不只造成金融業亂象也形成金管會監理執政問題，五整併首重市場穩定與公共利益，金管會須充分考量大股東適格性。

中信金劍指全國最大市值金控的企圖心明確，且市場甚至提出不排除可能一次拿下台新新光金控控制權的機率，而台新金的五大聲明有四點提及金管會，除了顯示台新金恐怕很難拿出與中信金競爭的條件，也代表著金管會最終的決定，將是台新金能否順利併購新光金最大也是最後的希望。大者恆大向來都是趨勢，也是通向國際盃的必經之路。

科技類股方面主要是在等待Nvidia的財報，台積電、鴻海、聯發科等重量級權值股，反彈後暫時進入量縮整理，然而股王信驊一度突破五○○○元再創新高，股王的爆發力是股市多頭的重要象徵之一，公司日前表示，傳統伺服器訂單持續回溫，ＡＩ伺服器需求也開始放量，樂觀看待第三季營運，今年ＡＩ伺服器營收比重可達十五％，明年將再向上成長，並獲得外資調升目標價。

縱然權值股漲勢暫歇，不過中小型股自立自強展現活力，八月底的台北國際自動化工業展、台灣機器人與智慧自動化展，題材性搭配籌碼面，帶動類股股價表現，機器人夢想可望逐步實現，股價跑在前面，而日圓升值對於工具機產業而言，有助銷售競爭力，被動元件、ＰＣＢ、部分汽車與電子零組件等，也都有獲得轉單的可能。

工具機、設備題材佳，動能強

台灣精銳上半年ＥＰＳ八．二元，前七個月營收年增九．九二％，成長主要來自製造事業成長，加上飯店餐飲事業穩定，下半年架構去年相對低基期之上，加上物流倉儲大客戶受惠於全球業務成長，推升訂單需求，營收有機會雙位數成長且優於上半年，毛利率也可望持穩上半年五四．二九％的水準，整體下半年營運有機會優於上半年，全年獲利將挑戰突破二二年的歷史高點。

光學鏡頭廠亞光，前七月營收年增二三．三％，上半年ＥＰＳ一．九九元，若加計自結七月ＥＰＳ○．七元，已是逼近去年全年獲利水準。庫存去化完畢、需求回溫，尤其車載鏡頭出貨暢旺，七月單月出貨就達到一二○萬顆，法人預估下半年單月都可望維持在一百萬顆的規模，拉升全年車載占營收比重至十四％，加上數位相機、CIS業務都將成長，下半年成長可期。

九月初台灣國際半導體展前夕，多檔設備類股已經領先創下新高，CoWoS先進封裝依舊是盤面大亮點，FOPLP技術也在台積電說明布局進度後，成為市場的寵兒，不僅設備類股表現亮眼，相關耗材、特化也獲得資金追捧。弘塑突破二○○○元大關，G2C+聯盟的均華、志聖與均豪皆創高，其中均華飛上枝頭一度晉升千金股。

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