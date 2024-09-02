中信優息投資級債（00948B）為首檔小資價（發行價一股10元）的月配債券ETF。根據集保數據，自今年6月12日掛牌後，規模在14個交易日即攻上百億元，至今（截至8月30日）已來到了172.71億元，較掛牌時翻倍成長；受益人數也從25,839人攀升至44,482人，增加72％。

中信優息投資級債（00948B）經理人呂紹儀指出，美國聯準會主席鮑爾日前在全球央行年會上表示，調整政策的時候已經來臨，強調不樂見勞動市場繼續降溫；聯準會將盡一切努力，支持強勁的勞動市場。市場解讀，偏高的失業率已激發聯準會的危機感，根據芝加哥商品交易所集團資料，期貨交易人全數預期聯準會9月會降息，進而將焦點轉向聯準會降息的幅度有多大、速度有多快。

此外，根據聯準會7月FOMC會後點陣圖顯示，2024年年內降息碼數為3碼，2025年及2026年降息碼數分別為5碼、3碼，降息速度較原先預期提速。在通膨下降、失業率上升的情況下，FOMC紀要顯示與會官員強烈傾向9月政策會議降息，其中數位官員更支持7月即可降息，凸顯FOMC多數官員認為通膨風險已下降，取而代之的是就業市場風險增加。因此8月的失業率數據，將成為9月降息幅度的關鍵。

呂紹儀認為，目前股市估值相對高，建議投資人可適度調整資產配置，利用聯準會啟動降息循環前，順勢布局殖利率較高的投等債ETF，可望享有較佳的殖利率水準，同時，市場對降息幅度預期提高，也有利長天期債價反彈，因此亦可分批布局長天期美債ETF，如中信美國公債20年（00795B）等。若經濟轉衰，股市波動增加，資金可能進一步流向債券。惟後續仍得留意美國總統大選、經濟數據變化等因素，將會牽動債市表現。