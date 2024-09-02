而對於中信金發動公開收購，市場關注新光金大股東吳東進、林伯翰等是否會有應賣行動，目前中信金公開收購以占比40%的小股東，和近20%的外資為主。

至於金管會到底屬意誰併新光金，關鍵重點還是哪家金控最有實力能為新光人壽作現金增資，因為儘管新光人壽上半年由於股票處分，匯兌收益而大賺，但新光金帳上仍有長期高利保單負擔和未實現的債券虧損等大多數大型壽險公司都面臨的問題。

台新銀上周與知名風險評估暨解決方案機構穆迪 (Moody’s)舉行「智慧型模組產製徵信報告」合作簽約儀式，為全臺第一家運用數位智慧產製徵信報告的金融機構。藉由在法人金融徵信報告撰寫作業流程中，引入智慧型模組以數位技術蒐集資料，自動分析產業狀況、財務數據、同業分析、至ESG相關資訊等，藉此簡化流程提升效率，掌握法人金融客戶各項訊息及變化，監控授信品質與風險管控，為金融業界重要的里程碑。