台新金表示，與新光金併購案為經雙方董事會同意啟動、並經盡職調查等完整程序後，送交各自審議委員會審議及董事會討論通過，並將於10月9月送交各自股東臨時會提請全體股東議決，再向主管機關申請合併。

台新金指出，上述所有程序合法完備，並由全體董事及股東共同參與決定，因此與新光金合併案才是法令上的合意併購，且此作法更能落實股東民主精神並兼顧雙方股東、員工及客戶權益。

台新金質疑，中信金擬以公開收購方式收購新光金10～51％股權，即聲稱此為追求全體股東合意，甚而認為比雙方董事會合意更重要等說法，顯已曲解合意併購本質，並混淆股東合意之真諦。

台新金指出，公開收購為收購者單方面向標的公司股東要約購買股份行為，於公開收購啟動前，不僅未與標的公司討論、送標的公司董事會決議，更毋須送交己身公司及標的公司全體股東議決，何有追求全體股東合意程序？

況且中信金對新光金的首次公開收購門檻僅須10％，即能以最低門檻干擾他人合意併購，甚而將來可能插旗合併後新公司，達到箝制阻礙之效，台新金認為此舉實已擾亂金融市場秩序，進而影響市場穩健發展。

台新金認為，依金管會主委彭金隆6月中旬布達「金融機構與一般企業不同，不能用突擊方式」，台新金與新光金為依循此原則及相關法令程序達到合法合併共識。然中信金對於進行中的合意併購案件提出公開收購，並在他人已踐行完善程序基礎上恣意以公告及價格干擾市場，抨擊中信金「此手段即為突擊」。

台新金表示，企業併購應追求的是公司最大利益及各方關係人權益維護，台新金與新光金採百分之百換股合併，而非以現金逐出目前股東方式進行，使新光金股東得繼續成為合併後新公司股東，責任共擔、成效共享，才是維護股東權益的最佳作法。