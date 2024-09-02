8月初公布的美國7月非農就業新增11.4萬人，較6月修正值17.9萬人大幅下滑，且遠不及市場預期的新增17.5萬人。7月失業率升至4.3%，創下近3年來新高。

根據彭博社所做的調查，受訪經濟學家預估本周五發布的美國8月非農就業新增16.5萬人（預測中位數）。這數字雖然遠優於7月，但最近三個月就業增長平均值估將放緩至略高於15萬人，創下2021年初以來新低。

美國8月失業率估將小幅回落至4.2%。

市場認為聯準會在9月17、18日會後宣布降息已成定局，但對於會調降基準利率25個基點或50個基點則看法分歧。據芝商所FedWatch Tool，投資人預估聯準會9月降息25個基點的機率約為70%，而降息50個基點的機率為30%。

美國政府還將在周三發布JOLTs職缺報告，受訪經濟學家預估7月職缺約為810萬個，創下3個月新低，且僅略高於3年多以來的低點。職缺報告還包括裁員和解僱數據，一旦大幅攀升都可能使聯準會官員對就業市場減弱的擔憂升高。

周一（9月2日）美國適逢勞動節，美股休市。本周市場關注焦點尚有美國請領失業給付人數、有「小非農」之稱的ADP就業報告、聯準會轄區經濟報告「褐皮書」以及ISM製造業與服務業採購經理人指數（PMI）。