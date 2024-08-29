聯準會（Fed）9月例會將屆，又有Fed官員放鴿。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 （Raphael Bostic）28日指出，鑑於通膨進一步降溫，失業率升幅出乎他預料，他表示是時候採取降息行動。

但波斯提克也強調，扣降息板機前會再做確認，在9 月17 日-18 日政策會議召開前，將觀察8月非農就業報告及兩項通膨指標。Fed官員近來將關注焦點從通膨轉向就業，8月非農就業報告預定9月6日公布。

波斯提克表示：「我不希望陷入降息後又被迫升息的境地。這樣的結果糟透了，會削弱大眾對聯準會的信心。」

今年大部分時間，波斯提克預估Fed今年只需降息一次，時間可能落在第四季，但最近他鬆口支持提前降息。

美元指數雖在波斯提克放鴿後失守101大關，但29日亞洲盤收斂部分跌勢，市場交易員靜待30日Fed偏好通膨指標「個人消費支出物價指數」（PCE）出爐，該指數料提供更明確的降息展望線索。