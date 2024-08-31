9月2日為美國勞動節，美股休市一日。

美股主要指數在8月30日震盪收高，道瓊上漲228.03點，報收41,563.08 點，再度刷新收盤新高。標普500與那斯達克指數也均收漲逾1％，指數分別來到5648.40與17713.62點。累計三大指數均取得月線收紅，道瓊上漲1.76％、那指漲0.65％、標普更勁揚2.28％，締造連四月收紅佳績。此外費城半導體指數30日收漲2.58％，但8月仍累跌1.42％。

在個股方面，由於有消息傳出，英特爾可能出售或拆分晶片代工業務，激勵股價狂飆逾9％，為2022年10月以來最大單日漲幅。至於輝達與台積電ADR均收高1.51％。

此外美債殖利率30日上升、指標10年期殖利率攀漲4.2基點至3.909％，美元指數則逆勢走高、來到101.73。不過隨著Fed將在9月啟動貨幣寬鬆，據美國商品期貨交易委員會（CFTC）截至8月27日當周最新數據，交易員押注美元進一步走空部位約為98億美元，創1月以來最高紀錄。

回顧8月，美股資金已從熱門科技股流向價值股與科技股，分析師認為9月降息有望讓這波資金輪動得以延續，並有助美股漲勢更為健康。

根據嘉信理財數據指出，過去一個月，標普500指數當中有超過6成股票表現超越大盤，反觀過去一年則僅有14％股票勝出。另外美銀研究分析也發現，包括輝達、微軟等科技七雄表現不再專美於前，自7月11日以來，其股價走勢就落後標普500其餘493檔成分股。

嘉信理財投資長桑德絲（Liz Ann Sonders）聲稱，不管如何分析，這波美股漲勢廣度將呈現有意義的擴大，並將持續下去。

Ned Davis Research機構在最新報告中也提到，當市場漲勢廣度出現改善，意味有越來越多股票受惠於正面的經濟預期，這將提振企業獲利與信心，進而引發廣泛的漲勢。