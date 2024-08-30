根據芝商所FedWatch工具顯示，目前交易員押注Fed在9月降息一碼的機率已從前一天66％升高到69.5％，兩碼機率從34％降至30.5％。

數據發布後，美元指數溫和上升到101.6。美債幾乎沒有變動，指標10年期殖利率持穩在3.867％。至於美股主要指數開盤大漲，前一天才改寫收盤新高的道瓊工業指數延續漲勢，上漲逾0.3％，標普500指數走揚0.55％，那斯達克指數也勁揚0.71％。台積電ADR漲0.96％。

美國商務部30日公布7月整體PCE月增0.2％，雖略高於6月的0.1％，不過卻在市場預期之內。年增幅則持平於6月的2.5％、沒有改變。另外排除波動性高的食品與能源價格，核心PCE月增0.2％，與6月和市場估值相符，至於年增幅則為2.6％，與6月相同，但低於市場預期的2.7％。

該部門還在同天發布7月個人消費支出，月增0.5％，較前一個月的0.3％大幅加速，顯示民眾消費依然保持韌性，至於個人所得月增0.3％，也微幅高出前一個月的0.2％增幅。

巴倫周刊分析指出，只要PCE數據持續維持下行趨勢，Fed就可將重心放在實現軟著陸，也就是在美國經濟不陷入衰退情況下，能讓通膨降至設定目標。在通膨風險逐漸消退，分析師認為，未來幾個月勞動市場將取代通膨，成為決定利率政策走向的因素。

LPL Financial首席經濟學家羅奇(Jeffrey Roach) 認為，到年底攸關Fed利率前景的關鍵將是勞動市場。U.S. Bank首席經濟學家Beth Ann Bovino補充，鑒於9月降息已是板上釘釘，未來一周公布的8月就業報告勢必是牽動Fed降息幅度的重要依據。