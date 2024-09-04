創立於1984年的imec為非營利性獨立研究中心，以下一世代的IC、封裝技術、晶片設計及系統發展為研究核心，並致力將成果廣泛應用於各領域，與台積電、聯電、聯發科、三星、英特爾、IBM等重要半導體業者均有合作計畫，成為學術研究界與產業界間的重要橋樑。

imec此次於論壇中揭示最新技術藍圖，預計2025年將推進至2奈米、2027年進入埃米世代的A14製程、2037年將達A2製程。其中，2奈米製程將自鰭式場效電晶體（FinFET）改採奈米片（Nanosheet）架構，A7製程進一步改採互補式場效電晶體（CFET）架構。

自2009年7月掌舵imec迄今的范登霍夫接受聯訪時指出，台灣擁有強大且具競爭力的半導體產業，對imec的技術研究開發具重大影響，並有幸與台積電、聯電及鴻海等多家公司合作，並與台大、清大、陽明交大、成大等多所學校簽訂雙學位協議。

范登霍夫認為，半導體產業能有效發展，要歸功於全球合作，而非每個地區都自行做所有事，應以互補方式進行良好合作。台積電透過合資子公司ESMC於德國德勒斯登興建晶圓廠，不僅能與歐洲在地汽車製造商維持密切聯繫，也能藉此擴大夥伴關係及合作契機。

范登霍夫表示，台積電在晶圓製造領域領先全球，核心永遠會在台灣，前往美國、日本、歐洲等地建立晶圓廠，對於全球經濟至關重要，可確保公司在全球擁有更多製造能力，進行一定程度的重新在地化，也能與當地生態系合作更密切、創造新機會，雙方均可望受益。