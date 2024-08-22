台中市梧棲區驚傳男童遭掐頸施暴案件，據了解，某文教基金會在暑假期間創辦國小暑訓營，該名參加男童當天疑晚進教室，被暑訓營人員掐頸壓制在地，還遭反折手，男童痛得大哭，回家告訴父母「自己受傷了」，家長到學校調閱監視器後發現孩子被施暴，憤而向清水警分局報案並提出告訴。

位在台中市梧棲區該文教基金會，常配合政府舉行公益慈善活動，給人祥和、慈愛的正面形象，今年暑假期間舉行國小暑訓營，招收國小學童參加，該名6歲男童疑比較晚進教室，當場被一名暑訓營服務人員，當場掐脖子、壓制在地，並反折手部，男童痛得大哭，事後經家長帶至醫院驗傷、報警。

根據了解，6歲男童的頸部大動脈疑挫傷，清水警分局證實有接到民眾報案，且動手一方有到案說明，警方不願說明整起案情；該機構則指出，該名暑訓營服務人員事發後，沒有再進入機構，至於案發經過，機構表示不願意對外說明。

台中市家防中心表示，家長投訴孩子遭受捏脖子、壓倒等不當對待，社工已訪視家長，後續也將訪視該單位相關人員釐清事情經過。若確認違反兒少權法第49條第1項第15款「對兒童及少年為不正當之行為」，依兒少權法第97條規定，可處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。此外，家防中心也已通報教育局，啟動機關查核管理。

對此，台中市政府教育局指出，經初步檢視該基金會章呈，其設立宗旨為辦理非營利公益活動，因本案疑涉開課、招生、收費，教育局已派員至現場瞭解該活動型態及該招生活動是否違反補習及進修教育法，倘有違規將依規裁處。