義守大學日前舉辦「小小中醫大學堂」營隊活動，學員收穫良多。（義守大學提供／林瑞益高雄傳真）

中醫博大精深，義守大學「學士後中醫學系」等日前與中華傳統養生教育發展協會合辦「小小中醫大學堂」營隊活動。學員都是曾參與中華傳統養生教育發展協會舉辦的「小小中醫班」的國小、國中學生。對於中醫與陰陽五行等藥理，學員都覺得新鮮有趣。

義守大學校長古源光表示，醫學結合人工智慧是義守大學的特色，健康醫學與智慧科技的跨域結合更是未來主流趨勢。義大深具培育未來潮流人才的堅強實力，例如該校教師所研發的智慧型雷射針灸儀，就是中醫結合智慧科技的代表作。

營隊總指導中華傳統養生教育發展協會理事長郭哲彰說，非常感謝義守大學後中醫系提供豐富的資源與教學環境，讓所有參與的學生收穫良多。

營隊活動以實作為主，包括經絡穴位、防疫包製作、中藥炮製、藥膳製作和太極八法等課程，每一項課程都是後中醫系學生養成教育中的必學課程。來自高雄的學員趙恬嘉表示，她在經絡穴位的課程中學到許多經絡養生的秘訣，回去之後要幫阿公、阿嬤緩解身體的不適。

來自台北的學員蘇筱晴說，在丸劑製作課程學會「六味地黃丸」的製作流程，也才知道原來一顆小小的丸劑竟包含這麼多的中藥材，覺得非常神奇。