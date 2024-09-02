一名網友分享，她因向主管要求資遣費，突然遭到冷凍，每天的工作就是訂便當、收垃圾，上班時間不能滑手機也不可以跟同事聊天。她PO文還有機會被資遣嗎？網友勸她開始蒐證，跟公司耗下去。

原PO表示，日前經理約談她，提到「不適任這個位置」以及「月底前回去交接」，詢問勞工局後，她認為經理暗示自己離職，於是向人資部門要了一份非自願離職單，不料主管卻通知人資，稱她自願離職。

後來雙方對於「隨意調動職務」起爭執，原PO拿出法條的強硬態度，反讓經理更不願答應資遣，還調整她的工作內容，處理便當、垃圾等雜事，上班也多了許多限制。

文章引來大量網友留言，不少人勸原PO繼續耗下去，「如果妳只想拿資遣費和非自願離職單，那就是耗下去，錢照領，只做雜事也算賺到」、「跟它耗啊！妳調適心情就好，下班時間到就走人」。

也有網友建議原PO先蒐證，保護自己，就算拿不到資遣費也可以檢舉公司，爭取薪資調解。