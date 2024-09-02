不少電腦或機械設備旁都會放一包綠色乖乖，以保佑正常運作，一名女子近日在某機械停車塔出入口，看到3包乖乖、1個銅鑼燒，好奇銅鑼燒的用意？網友直接聯想到愛吃銅鑼燒的日本動漫人物哆啦A夢，指哆啦A夢很萬能，碰到任何問題都能迎刃而解，也有人說紅豆餡的銅鑼燒在日本有帶來好運的意思。

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見機械停車塔的出入口放了3包綠色乖乖，以及1個銅鑼燒，想不透銅鑼燒有什麼功能。

圖文引發逾2千名網友關注，多數人聯想到愛吃銅鑼燒、萬能的哆啦A夢，「學到了，是想召喚哆啦A夢吧」、「很明顯的是想召喚哆啦A夢」、「召喚萬能的哆啦A夢」、「哆啦A夢會罩」；此外銅鑼燒在日本也有帶來好運的意思，尤其是紅豆餡的最有用。

留言中也有人質疑，一次放3包綠色乖乖加1個銅鑼燒，該停車塔一定很常故障，「放到3包乖乖再加銅鑼燒，這停車位是不是常故障，你要確定欸」、「這個機械車位是多會壞掉啊？」