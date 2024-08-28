第148戰鬥機聯隊F-16戰機，12日飛抵嘉手納輪換部署，維繫美軍制空戰力。（取自DVIDS網站）

美國空軍第18聯隊26日表示，4架駐防嘉手納基地的F-15C戰機，24日已啟程飛返美國，結束數十年來在當地的空防任務。在新一代F-15EX戰機進駐前，將由各單位機隊執行輪換部署任務，維繫空防能量。

美國《空軍與太空軍雜誌》報導，4架隸屬於第67戰鬥機中隊的F-15C戰機離開時，而其中1架編號A5095的機體，在完成最後一次巡邏任務後，便拆除機敏裝備，將送往亞歷桑納州的「飛機墳場」除役封存。

第18聯隊表示，原駐防嘉手納的第44和67戰鬥機中隊，共編有48架F-15C/D戰機；機隊自去年起便分批返國，而美國空軍則自本土、夏威夷與阿拉斯加，持續調派戰機赴當地執勤，如明尼蘇達州航空國民兵第148戰鬥機聯隊的F-16戰機，已於12日飛抵嘉手納輪換部署。

根據美軍規劃，未來將有36架最新改良型F-15EX戰機進駐嘉手納，運用其強大電戰優勢、酬載能量，維繫美軍空防戰力，嚇阻潛在對手蠢動。