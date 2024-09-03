南拳媽媽宋健彰(彈頭)愛女卉晴8月赴瑞士念高中，女兒出國當天他強忍淚崩情緒繼續工作，「我在上海演出，在台上哽咽，回到飯店更是不斷掉眼淚」。日前女兒15歲生日，也是留學後第一個無法一起慶祝的生日，彈頭難過表示：「雖然我還是天天偷哭，但我心中一定是祝福的，想著她小不攏冬的樣子，爸爸除了好心疼，但也只能滿滿祝福，祝她學習圓滿。」

彈頭去年自學考上臺北醫學大學大數據科技及管理研究所碩士班，就是希望讓女兒看到自己的努力後也在台灣努力求學，卻沒想到女兒選擇出國念書，為此家族討論了長達一年的時間，「我邊流淚，邊幫女兒辦完所有手續，瑞士國際學校，除了語言不通、還要住校，非假日家人不能拜訪」。

彈頭送女兒出國後坦言非常思念女兒。(美秀創意提供)

他透露女兒一年學費要台幣370萬左右，女兒在家人陪伴下到了當地適應良好，也天天跟他訊息報平安，「我沒想到，她住校第一周，就跟同學去野餐跟市區遊玩，我嚇瘋了！但也才稍稍放下心裡的石頭，她適應環境的能力比我好太多了！」

彈頭提到去年推出的首張個人專輯《時光女伶》，其中一首〈台南碗粿〉是由寶貝女兒卉晴獻唱饒舌，他感性說道：「女兒就是我生命中一個讓我學習的女伶，專輯裡這首歌會是我常常思念她時，可以拿來聽的重要記憶，音樂跟影像是可以流傳永恆的。」

他說跟女兒從小就像好朋友一樣相處，至於未來是否會擔心女兒在學校交男友？彈頭無奈表示：「我還來不及思考她會不會在國外交男友的事，但的確會滿擔心，畢竟世事難料。」也透露之後會抽空去瑞士探望女兒，更直言：「15歲就遠離家鄉勇敢去闖世界，我只能說『女兒你很勇敢』。」