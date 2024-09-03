花蓮萬榮鄉1名15歲林姓少女為非婚生子女，出生就被布農族家庭收養，因阿美族生父未替她登記原住民身分，受限法規遲遲無法取得原住民身分，經收養家庭求助戶政事務所並聯繫少女生父，完成認領及身分登記等手續，終於取得原住民身分，是她上高中最棒的禮物。

林姓少女2009年生於非婚生家庭，生父為阿美族、生母非原住民，少女出生後就被萬榮鄉林姓布農族家庭收養後，但因生父未辦認領及原住民身分登記，加上收養家庭已有孩子，不符合《原住民身分法》第4條規定，非原住民須經年滿40歲且無子女的原住民雙親共同收養，才能取得原住民身分，以致少女一直無法恢復原住民身分。

由於林姓少女的養父生前多次表達心願，希望女兒早日恢復原住民身分，眼見愛女即將就讀高中，收養家庭上月求助萬榮鄉戶政事務所，表示少女是布農族的一分子，希望協助讓她用原住民身分自豪的展開高中求學旅程。

戶政人員為協助少女取得原住民身分，積極查證她的出生證明及相關資料，並向原住民族委員會綜合規畫處尋求專業建議，最後在收養家庭協助下，聯繫上少女的生父、生母，並在日前一同前往戶政事務所完成生父認領手續，最後少女依《原住民身分法》第3條規定，青少年以生父的原住民身分並列傳統族名，成功恢復原住民身分。

萬榮鄉戶政事務所主任鄧凱倫近日將新辦且有並列族名的身分證，以及登記有原住民身分的戶籍謄本，交給少女時，她激動落淚地說，等了15年終於可以用原住民身分進入求學的下一個階段；陪同辦理的叔叔則感動的說，歷經15年終於完成二哥的遺願，感謝戶政人員協助讓願望實現。