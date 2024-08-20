新北市立圖書館汐止大同分館推出「閱讀．太陽」系列活動。（新北市立圖書館提供）

新北市汐止區原住民族歲時祭儀豐年祭活動即將於本周末登場，新北市立圖書館汐止大同分館「原住民文化學習教室」於8月25日至8月31日推出「閱讀．太陽」系列活動，規畫「原味抓周」親子族服體驗、「原生狩獵」趣味遊戲、「原藝綻放」手作課程、「原古星空」太陽繪本故事及原住民神話主題書展與手工藝品展等活動，用多元有趣的方式認識原住民文化。

新北市立圖書館館長王錦華表示，汐止是新北市都市阿美族的大本營，歲時祭儀為原住民族重要的節日與慶典，也是傳承族群文化的核心，「豐年祭」是阿美族各部落最重要的歲時祭儀活動，通常於每年7、8月間舉辦，除了祭典之外，為了讓不同族群的民眾能了解原住民族生活和文化，汐止分館「原住民文化學習教室」特別邀大小朋友透過閱讀活動一起來參與、認識原住民族文化，增進跨族群的相互了解與尊重。

「閱讀．太陽」系列活動8月25日首先 登場的「原古星空」太陽繪本故事活動，邀請原住民講師帶來阿美族「十個太陽」與各族群精彩的射日傳說，同時還有「原生狩獵」趣味遊戲，則邀小朋友挑戰當阿美族勇士，只要完成狩獵文化趣味問答，便可獲得阿美族家屋模型1份。

接續有「原味抓周」親子族服體驗活動，讓寶寶穿上傳統原民服飾，抓取阿美族的特色文物，例如象徵傳統領袖的情人袋、建築師的家屋模型、品酒師的小米酒、廚師的野菜等，除了傳遞對孩子未來的美好祝福和期盼，圖書館也特別準備了「童書繪本」抓周禮，送給參加活動的親子，鼓勵爸爸媽媽從小陪孩子親子共讀。

另外「原藝綻放」手作課程可體驗製作阿美族常用於衣物、飾品、祭祀文物的彩虹福球 Pukui，顏色繽紛多彩的彩虹福球每顆都有獨一無二的配色，象徵祖先的眼睛，守護祝福著世代子孫，代表驅邪避舊、圓滿多福。

「閱讀原鄉」原住民族主題書展與工藝成果展，則精選300多冊包括原住民文學、神話傳說、祭儀文化、部落生活等主題的圖書，同時展出「原住民文化學習教室」工作坊歷年學員成果作品展，讓民眾可以透過閱讀，感受原民豐富的藝術美感。詳細活動資訊及報名方式可查詢新北市立圖書館網站。