賴清德總統上任27日將滿百日，外界關注賴的兩岸外交政策，對此，黨政人士表示，賴清德上任至今已接待將近50個國際訪問團，務實推展外交工作。

至於兩岸政策則秉持「四個堅持」、落實「和平四大支柱行動方案」，對中釋出善意，拋出橄欖枝；對內以「團結」作為主軸。

賴清德就職滿百日前夕，英國《金融時報》日前卻報導指稱部分美國官員憂心賴清德「缺乏外交經驗」。黨政人士引用美國前駐聯合國（UN）大使海利（Nikki Haley）接受媒體訪問時的評價，認為賴是「求真、有膽識並展現勇氣和決心保護台灣人民的領導人」。

他說，賴清德總統上任至今已接待將近50個國際訪團，訪團關心議題主要在台海與印太地區和平穩定、強化經濟韌性與雙向合作、共享公衛資訊等三大面向。賴總統執政表現備受國際社會關注，其象徵的另個訊息是「台灣國際地位愈趨重要」。

他以美國聯邦眾議院新型冠狀病毒大流行特別小組委員會來訪為例，會中談及台灣加入世界公衛體系，賴清德善於加成發揮台灣優勢，務實推展外交工作。

面對台海議題，黨政人士表示，賴不認為只是「危機」，更將此視為與全世界締結更緊密關係的「轉機」。賴過去多次強調，願意在對等尊嚴前提下，與中國進行交流合作，同時也呼籲要與全世界民主陣營國家共同撐起「民主保護傘」，在台海和平穩定、印太區域安全目標下，訴諸團結更加深台灣與國際社會的連結。

由於台海和平穩定不再只攸關兩岸，而是全世界共同面臨的挑戰，擁有關鍵戰略地位的台灣更加舉足輕重，他說，賴清德在挑戰之上，成功搭起與各國鏈結友誼的橋梁，尤其歐洲對台海地緣政治的覺醒，讓歐洲訪團比起蔡英文時代更為積極。

不只是實務外交工作，他強調，諸如賴清德與印度總理莫迪在X平台上熱絡互動；日前與日本首相岸田文雄在社群互相推文，都證明賴總統與團隊成功透過數位外交的社群軟實力，巧妙且實質推進外交關係。

至於兩岸關係，黨政人士指出，賴清德在就職演說的兩岸論述上，就重申秉持「四個堅持」、落實「和平四大支柱行動方案」，對中釋出善意，拋出橄欖枝，對內以「團結」作為主軸。

他說，賴總統兩岸論述從520開始鋪陳，直至823戰役勝利66週年時，點破「中國要拿下台灣，不是台灣哪一個人、哪一個政黨說了什麼」，強調「不分地域、不分族群，軍民團結共同保護台澎金馬、捍衛中華民國」。從國人、軍人到不分族群、地域的軍民合作，賴總統要以「團結」為主軸，畫出一個台灣社會最大同心圓。