據《南方都市報》8月31日報導，比亞迪最新宣佈與Hedin Mobility集團（比亞迪在德國與瑞典經銷商）就收購Hedin Electric Mobility GmbH達成協議，將比亞迪汽車及其零部件在德國市場的分銷活動，轉給比亞迪汽車公司。該交易預計將於2024年第4季完成。

通過上述收購，比亞迪將能直接向比亞迪德國的經銷商銷售汽車和零配件，從而在定價和汽車供應方面擁有更多的話語權，並把德國市場的經銷權收入囊中。兩家公司表示，該交易仍待監管部門批准。

作為歐洲最大的經銷商集團之一，Hedin Mobility Group旗下擁有230多家經銷商門店，業務涵蓋瑞典、德國等歐洲8個國家地區。2022年Hedin Mobility Group與比亞迪達成合作，成為比亞迪在德國總進口商，並向該國約30家比亞迪經銷商供應汽車和零件。

未來收購完成後，德國Hedin分公司將繼續作為比亞迪在德國的授權經銷商進行業務，在曼海姆、凱澤斯勞滕和索爾布呂肯的銷售點將繼續保留。瑞典市場方面，Hedin Mobility集團將繼續作為比亞迪的進口商和經銷商展開業務。

而觀察比亞迪今年出海表現強勁，數據顯示1到7月，比亞迪新能源乘用車出口達23.3萬輛、年增率超過150％。截至目前，比亞迪新能源汽車足跡覆蓋全球91個國家地區。

比亞迪執行副總裁李柯8月26日更對外表示，今年海外銷量有望達到50萬輛，預計海外市場銷量未來將占總銷量的近一半。