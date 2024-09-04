德國金融監管機構主管Eva Grunwald說，自從2021年以來，該行的經濟狀況已經穩定獲得改善，政府將透過減少持股和開始退出，來回應此一正面發展情勢。

此前德國政府是透過國家銀行援助基金，持有商業銀行16.5%股份，價值約26億歐元(約28.7億美元)。政府並沒有說明會減持多少，也沒有具體說明將如何出售股份。

財政部發言人表示，「將根據市場環境，來確定具體操作程序、交易數量和時間」。

受此消息影響，商業銀行股價周二在法蘭克福盤後交易下跌3.4%。

自從政府紓困以來，德國商業銀行進行了重大改革，退出部分業務，並裁減員工人數和分行數量，以恢復獲利。受惠於利率的提高，該行在2023年錄得15年來最大獲利。

儘管如此，該行高層在上個月仍暗示，國內市場面臨經濟阻力，因為貸款損失準備金高於預期。

商業銀行股價在今年稍早觸及近12年新高，但今年至今仍下跌了17%。

德國政府在今年稍早還增加了持股，政府對該行的投資仍處於虧損。

在過去，商業銀行曾經是德意志銀行(Deutsche Bank)潛在的合併對象，雙方在2019年進行了合併談判。

三位銀行界的消息人士指出，他們預計政府將在市場上出售股票；而且他們也說，對政府出售的消息感到驚訝。