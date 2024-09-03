周一泛歐Stoxx 600指數收盤跌0.11點或0.02%，為524.94點，徘徊在上周創下歷史新高點附近。

德國股市收在18930.85點，創下歷史最高收盤點；然而此前極右派政黨AfD黨和左翼民粹主義BSW黨在州選舉獲得勝利，對總理蕭茲的執政聯盟帶來一次沉重打擊。

在經濟數據方面，德國八月製造業PMI繼續下滑。歐元區八月製造業PMI依舊陷入萎縮，需求下滑幅度來到今年以來最高。

LSEG數據顯示，貨幣市場幾乎已完全消化歐洲央行9月12日降息25基點(1碼)的影響。

但是消息人士指出，歐洲央行官員對成長前景的看法出現越來越多歧見，有些人擔心經濟衰退，有些人則憂慮揮之不去的通膨壓力。

利率敏感的房地股上揚1.8%，為漲幅最大板塊，達到2023年2月以來最高水準。

然而受到勞斯萊斯重挫6.5%的拖累，軍工股指數跌2.4%，為近兩個月最大跌幅。

英國公司勞斯萊斯為空中巴士獨家引擎供應商，它說，在發現引擎零件故障後，公司開始對A350飛機進行全機隊檢查。同時之間，空中巴士也跌1.4%。

福斯集團上漲1.7%，稍早該公司說，正在考慮是否要關閉德國的工廠，以降低成本。此可能為福斯史上首次關閉德國本土工廠。

英國房地產網站公司Rightmove大漲27%，此前房地產上市公司REA集團說，正考慮收購Rightmove。

投資者在本周將關注更多數據的公布、歐央官員的演講，以及周五美國非農就業數據的公布。