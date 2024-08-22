消息面：

●美國勞工統計局公布「2024年機構調查數據初步基準修正」（Preliminary Benchmark Revision to Establishment Survey Data）報告，在2023年4月至2024年3月這一年間，美國非農就業增長總數（290萬個）下修81.8萬個，創下自全球金融危機以來最大幅度的下修，顯示美國就業市場可能不如預期穩健，使聯準會在9月降息50個基點的可能性升高。最終修訂數據將於明年初公布。

●聯準會（Fed）發布7月會議記錄，與會的央行決策官員雖做出維持基準利率不變的決議，但也表示在9月政策會議調降借貸成本的可能性升高。大多數官員認同數據若持續符合預期，那麼在9月放鬆貨幣政策將是合宜之舉。「幾乎所有」官員都認為通膨將持續放緩。部分官員認為就業市場嚴重惡化的風險升高。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少464.9萬桶，遠超出市場預期的減少267.2萬桶。汽油庫存減少160.6萬桶，超出市場預期的減少93.3萬桶。餾分油庫存減少331.2萬桶，超出市場預估的減少21.5萬桶。上周原油進口量增加7.8萬桶/日。煉廠產能利用率上升0.8個百分點。

●美國抵押貸款銀行家協會（MBA）公布，上周（截至8月16日）抵押貸款申請指數下滑5.2%，至130.6，創下2月以來新低，顯示高房價削弱買房需求。30年期定息抵押貸款利率再降4個基點，至6.5%，仍為去年5月以來的最低水準。

●在截至3月的一年間，美國新增就業數大幅下修，使聯準會加大降息力道的可能性升高，周三美元走軟、美國債息下跌。美元指數一度跌0.51%，報100.92，創下去年12月28日以來新低。歐元曾漲0.41%，報1.1177美元，英鎊曾漲0.59%，報1.3101美元，雙雙創下一年新高。日圓一度急跌1.04%，報146.77兌一美元，之後反彈漲0.56%，報144.46兌一美元。美國10年期債息一度下挫5.8個基點，觸及3.761%。

●金價在周二刷新歷史高點後回落，但美國就業數據和聯準會7月會議記錄顯示9月降息似乎已成定局，給金價帶來支撐。周三現貨金收跌0.06%，報每盎司2512.41美元，盤中一度跌0.78%，報2494.39美元。周二現貨金一度站上2531.75美元，再創歷史新高。紐約期金周三收跌0.1%，報每盎司2547.5美元。

●雖然原油庫存跌幅超乎預期，但中東緊張局勢未見進一步升溫，以及美國大幅下修就業增長數據，周三紐約期油收跌1.24美元或1.69%，報每桶71.93美元。倫敦布蘭特期油收跌1.15美元或1.49%，報每桶76.05美元。Price期貨分析師Phil Flynn表示，美國修訂後的年度就業數據反映其就業市場放緩速度超乎預期，意味著經濟可能「硬著陸」，這給油價帶來壓力。