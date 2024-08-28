●根據美國石油協會（API）統計報告，上周美國原油庫存減少340萬桶，超出市場預期的減少300萬桶。上周汽油庫存減少190萬桶，餾分油庫存減少140萬桶。

●世界大型企業聯合會（Conference Board）周二公布，美國8月消費者信心指數為103.3，優於7月份的101.9和市場預估的100.8，並創下6個月新高。衡量未來六個月消費者信心的指標升至82.5，創下1年來新高。現況指標從133.1升至134.4。不過調查亦顯示美國消費者對就業市場的樂觀程度減弱，認為就業機會「充足」的消費者比例從7月份的33.4%下滑至32.8%，創下2021年3月以來新低，並為連續第六個月下滑。約16.4%的消費者回報「工作很難找」，略高於上個月的16.3%。這兩項數據之間的差距縮小至逾3年新低，經濟專家認為這是衡量就業市場的關鍵指標。

●標普/Case-Shiller美國6月20大城市房價指數年漲6.47%，低於市場預期的年漲6.14%與5月份的年漲6.88%。經季調後，全美20大城市房價指數月漲0.42%，高於市場預期的月漲0.3%。

●美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國6月房價月跌0.1%，市場預期為月漲0.1%。

●市場認為聯準會9月降息50個基點的可能性微升至37%，而降息25個基點的可能性降至63%，受此影響，周二美元指數下探位於100的重大心理關卡，盤中一度下跌0.34%，觸及100.51，創下去年7月以來新低。8月以來美元指數已下跌3.2%，料將創下2022年11月以來最大單月跌幅。

●美元走軟帶來提振，周二現貨金收漲0.26%，報每盎司2524.58美元，盤中一度漲0.32%，報每盎司2525.98美元，逼近上周創下的歷史高點2531.6美元。紐約期金微跌0.1%，收在每盎司2552.9美元。

●在以色列與黎巴嫩真主黨互轟後，中東局勢未見進一步升級的跡象，周二紐約期油收跌1.89美元或2.44%，報每桶75.53美元。倫敦布蘭特期油收跌1.88美元或2.31%，報每桶79.55美元。