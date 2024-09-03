柏文2024年第二季歸屬母公司稅後淨利0.9億元，季增達88.09％、年增達2.1倍，每股盈餘（EPS）1.17元，雙創近2年高。累計上半年歸屬母公司稅後淨利1.38億元、年增達近21.39倍，每股盈餘1.79元，雙創近4年同期高。

柏文7月自結合併營收4.45億元，月增3.66％、年增18.93％，改寫歷史新高。累計前7月合併營收28.65億元、年增19.92％，續創同期新高，其中健身及娛樂服務17.27億元，年增24.75％，運動保健服務10.42億元、年增13.62％，入會費0.7億元、年增2.69％。

柏文表示，「健身工廠」會員人數自2022年5月以來已連26月成長，挹注營收成長動能，隨著規模經濟效益逐漸顯現，使獲利成長動能優於營收。展望後市，第三季為健身產業旺季，柏文看好下半年、甚至明年營收均可望逐季走揚，且下半年獲利能力可望恢復疫前水準。

柏文前7月陸續開出台中市景賢廠、台南市永康廠、澎湖縣馬公廠、高雄市鳳西廠、台北市萬隆廠、台中市沙鹿廠等6處新據點，第四季尚有台中市2家及台南市1家新據點開幕，同店成長及新店動能將成為營運成長雙引擎。

展望2025年，柏文規畫至少再新展8處新據點，使「健身工廠」全台據點突破80處，持續挹注成長新動能。同時，看好疫後為開拓海外休閒運動市場的最佳時機，柏文透過投資取得大魯閣美國子公司15％股權，強強聯手赴美開拓棒壘球休閒運動市場。

據雙方規畫，首階段將於未來3年分於亞利桑那州鳳凰城、南加州及德州三大城市休士頓、達拉斯、奧斯汀展店。柏文表示，此次除深化與大魯閣的策略合作關係，亦可藉此了解美國休閒運動市場成長潛力，作為「健身工廠」未來進軍海外市場的重要評估基礎。