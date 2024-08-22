三星依然是該拉丁美洲市場領導者。在拉丁美洲每售出的三部智慧型手機中就有一部來自三星。然而，由於來自中國品牌在中價位和低中價位市場的激烈競爭，三星的出貨量和市佔率均有所下降。

摩托羅拉的銷量與去年同期相比增長近14%，但市佔率略有下降。摩托羅拉揮別過去機海戰術改為精簡產品組合，同時積極進攻墨西哥、巴西和阿根廷市場。小米的銷量年對年及季對季比較均有所增長。小米在巴西和南半球的灰色市場增速放緩。然而，小米第二季度在墨西哥、委內瑞拉和中美洲的銷量有所增加。蘋果和去年同期相比增長，主要增長動力來自巴西市場。蘋果對當地組裝的舊款機型採取積極的定價策略。雖然蘋果的4G機型銷量大幅下滑，但5G機型的銷量即將在其產品銷售中佔更大比例。巴西和墨西哥是蘋果在拉丁美洲市場的主要增長動力。

榮耀在2024年第二季度積極拓展，在巴西和委內瑞拉等新市場擴展業務。Infinix和realme是拉丁美洲唯一展現三位數年增長的品牌。巴西是這兩個品牌迅速擴張的關鍵市場。