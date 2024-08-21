數據顯示，滴滴全球第二季調整後息稅折舊及攤銷前利潤19億元，上年同期為8.36億元。第二季度每股收益1.14元，上年同期每股虧損0.22元。第二季美國存托憑證每股收益0.29元，上年同期每股虧損0.05元。

此外，滴滴第二季核心平台交易總額（GTV）年增長14.7％，國內國際業務單量持續創新高。第二季，包括中國出行和國際業務在內的核心平台交易量為38.75億單，較去年同期增長17.4％。其中，中國出行總單量為30.04億單，較去年同期增長12.3％。國際業務總單量為8.71億單，較去年同期增長39.1％。以此計算，中國出行及國際業務日均單量分別達3,300萬單、957萬單，持續創歷史新高。

單量的提升帶動GTV規模持續增長。第二季，滴滴GTV達963億元，較去年同期增長14.7％。其中，中國出行總交易額為735億元，較去年同期增長8.7％，國際業務總交易額為228億元，較去年同期增長39.3％。

與此同時，第二季滴滴實現凈利潤17億元，歸屬於滴滴普通股股東的凈利潤為14億元，經調整EBITA（非公認會計準則口徑）盈利13億元。

滴滴創辦人、CEO程維表示，過去一個季度，公司持續專注提升產品競爭力和運營效率，公司各項業務發展穩健，國內和國際業務持續增長，單量和GTV均保持健康增長並創下歷史新高。展望未來，公司將持續聽取使用者和社會各界的意見建議，不斷提升產品和服務能力，積極承擔社會責任，實現高質量增長。