寒舍餐旅（2739）今日舉辦法說會，董事長蔡伯翰表示，寒舍餐旅2024年第2季已成功彌補疫情帶來的虧損，根據營運狀況，並按照既定的股利政策，有盈餘即會進行配發。同時，集團正在積極洽談多個海內外的經營委託案，這些新項目預計將進一步擴展寒舍餐旅的市場占有率，並提升品牌能見度。

蔡伯翰也說，2024年上半年集團位於台北的飯店的住房率，已全面恢復至2019年疫情前的水準，甚至相比去年同期微幅增長約3至5個百分點，國際型飯店的歐美客源已回穩約占整體的23％，成為住房率增長的主要動力，此外，台北喜來登的日本客源也逐步穩定約占整體20％、寒舍艾美的客源則有香港和新加坡各占10％，其中也發現韓國客人數量也顯著增加。

隨著海外旅客來台數量的增加，各館平均房價呈現穩定上升趨勢，特別是台北寒舍艾美酒店，今年上半年平均房價達9,484元，超過2019年疫情前的水準，顯示市場需求強勁。展望後市，公司對營運前景保持樂觀態度，隨著政府持續推動觀光政策，以及觀光業者積極促進國際交流的努力，中國大陸與日本的團體旅客有望加速回流，此外，寒舍餐旅也將針對韓國市場進行積極推廣和促銷，再加上下半年節慶旺季和ITF促銷活動的助力，寒舍餐旅集團的下半年營運有望再創新高，持續攀登巔峰。

2024年截至上半年，寒舍餐旅累計1至6月營收為25.05億元，年增8.82％，稅後淨利為5.19億元，年增328.93％，每股盈餘5.67元，這一增長趨勢主要得益於首季的旺季營運表現優異，以及第二季國際電腦展和母親節的帶動，不僅提升了住房率，也顯著促進了餐飲業績，此外，投資獲利的貢獻進一步推動了整體營收增長。

對於餐飲業人力荒，蔡伯翰表示，寒舍集團並無強制規定65歲以上員工必須退休，只要員工身體健康且工作技能仍能勝任，公司非常歡迎繼續留任。此外，對於考量退休後安排或體力減弱的員工，寒舍集團提供了靈活的工作選項，員工可以參與「退而不休 寒舍壯世代」計劃，透過兼職（PT）的方式減少工作時間，資深同仁退休後可返聘或轉為計時人員的身份繼續貢獻。