據環球銀行金融電信協會（SWIFT）國際結算系統的資料，7月人民幣在支付貨幣排名中繼續穩居第四位，在全球交易中市占率從6月的4.61％上升至4.74％的新高點，也已是連續9個月保持4％以上的占比。同時人民幣還以6％市佔率作為全球貿易融資市場的第二把交椅，高於歐元的5.8％，僅次於美元的83.2％。

從2023年11月，人民幣超過日元，成為美元、歐元和英鎊之後的全球第四大最活躍支付貨幣。SWIFT的資料顯示，今年7月美元占全球支付的47.8％，其次是歐元22.5％與英鎊7％）。

由於SWIFT支付數據是衡量國際貨幣相對地位的重要指標，其他指標還包括在外匯市場、商品交易和政府外匯儲備中的使用頻率。資料顯示，與6月份相比，以人民幣結算的支付金額增長13.4％，超過了所有貨幣10.3％的增幅。

渣打銀行大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，儘管面臨貶值壓力，但人民幣的國際化進程今年仍在推進，海外使用在增加。渣打銀行的一項人民幣全球化指數也追蹤了人民幣的國際使用情況，該指數在2023年增長33％之後，今年繼續增長，與SWIFT支付數據趨勢保持一致。

丁爽認為，在地緣政治緊張局勢不斷加劇的情況下，「全球南方」國家希望避免過度依賴美元，人民幣在擴大全球角色方面處於有利地位。但也同時提醒，在人民幣國際化達到一定程度後，想進一步突破也存在一些困難。