外遇照瘋傳！交長李孟諺遭爆出軌10年急請辭 鄉民大暴動：血流成河 @ChinaTimes

交通部長李孟諺因婚外情辭官，國民黨表示，李孟諺是技術官僚出身，過去少有爭議，這次遭爆桃色風暴，令人質疑是民進黨內派系鬥爭的延伸？恐是有心人士覬覦交通部長的位置，而賴清德總統上任後，民進黨內部對官位角力的爭議，已蓋過賴政府的施政表現，此現象絕非人民之福。

國民黨表示，從海基會前董事長鄭文燦因桃園市長任內疑似收賄遭羈押禁見，各界即質疑此為民進黨內派系卡位的內鬥；這次李孟諺遭爆婚外情的時機，也令各界懷疑是否為了官位，民進黨內又爆發內鬥角力？

國民黨認為，身為執政黨，若內部派系只想著爭權奪位，不思政策周延性與人民所需，勢必對政府施政的穩定性造成負面影響，進而影響人民利益的維繫。

國民黨強調，民進黨頻傳桃色風暴，從陳宗彥、趙天麟到羅致政，現在又多一例，李孟諺的婚外情事件，不論是否為有心人士刻意爆料，但民進黨顯然從來沒學到教訓，私人的道德倫理行徑已經影響國家公共利益，也對社會風氣造成負面影響，更非人民所樂見。