30日亞洲匯市盤中，人民幣兌一美元曾升0.3%至7.0752，創2023年6月以來最高，最低價位則在7.0976。8月份大幅升值2%左右的人民幣，不僅一掃之前頻走貶的頹勢，2024年迄今兌換美元反而還升0.7%。

跟亞洲其它貨幣一樣，人民幣也是因為市場臆測聯準會快要降息，美元將失去強勢的光環。交易員正在拋售美元，買入當地的亞洲貨幣。握有大量外匯的中國大陸出口業者，也在等風向轉變時，趁機調節美元部位。

就像日圓前一陣子弱勢一樣，市場也用較低成本去借走勢疲弱的人民幣，然後利用套利交易，在有高收益的匯率市場脫手。因受到大量平倉影響，故也推升人民幣的匯價。

日本瑞穗銀行（Mizuho Bank）認為，在人民幣可能要轉強之下，近期出台的刺激景氣政策，應該可以更能發揮效果。若人民幣就此開始強勢，出口商勢必會拋出美元，將推升人民幣升值的另一股力量。

但實際上是，中國大陸消費支出趨緩，也沒見到北京政府下狠手祭出多大的刺激政策，所以人民幣還是要背負著經濟成長走下坡的壓力。另外，人行也不願見到人民幣升太快，對出口為主的陸企將減少國際上的競爭力。

匯銀主管透露，大陸國有銀行業者，在人民幣7.0910左右的價位時買進美元，表示人民幣再往上升值的氣勢遭到壓抑。30日，人行把每日參考匯價上修至兩個月高點7.1124之後，在岸人民幣小幅走升。

渣打銀行（Standard Chartered Bank）表示，因為人民幣的現貨價已經比定盤價（fixing）要低，未來反彈幅度將變小，但上下波動會不小，兌一美元匯價應該會在7.0到7.1之間。