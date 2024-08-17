中國大陸自週四（15）起限制戰略礦產「銻」（Antimony）出口，交易商預估銻的市場價格恐噴到每公噸3萬美元（約新台幣96萬6千元）。銻廣泛應用於太陽能光電，於電池、防火材料、軍事設備甚至核子武器，因此具有戰略意義。中國是全球最大的銻生產國，占全球供應量的48％。

綜合《亞洲金融》（Asia Financial）及《路透社》16日報導，全球大約20%的銻被用於製造太陽能光電玻璃，以提高太陽能電池的性能。其餘大部分用於鉛酸電池，另外由於銻是核子武器、紅外線導引飛彈、和夜視鏡等軍事裝備中的關鍵原料，以及作為子彈和坦克的硬化劑，銻的戰略意義也越來越大。

因此全球銻供應正面臨短缺，自今年年初以來，這種稀有金屬的價格已經翻了一倍，目前交易價格已超過每公噸2.2萬美元（約合新台幣70萬8213元），創下歷史新高。

分析師和交易商指出，中國管制出口可能會將銻的價格推向歷史新高。英國商品研究局（CRU）總裁松尼（Chetan Soni）表示：「考慮到我們目前就已經處於歷史高價，（中國）這次宣布可能會進一步推高價格，」

他補充說，價格可能會達到每噸3萬美元，因為買家會尋求確保未來生產或儲備的材料。根據美國地質調查局（USGS）的數據，中國是全球最大的銻生產國，去年產量為8.3萬噸，占全球供應量的48％。

中國大陸商務部週四表示，為了國家安全，將對銻及相關元素實施出口限制，諮詢公司Project Blue今年5月估計銻的市場缺口達到1萬噸。

松尼認為，銻價格若再次上漲，將加強西方世界對於中國關鍵礦物方面的依賴，這些礦物還包括稀土、鎵（Gallium）和鍺（Germanium），自去年（2023）以來這些礦物的出口也受到限制。

根據美國地質調查局的數據，其他主要的銻生產國包括去年產量為4600噸的緬甸、6000噸的土耳其和2萬1000噸的塔吉克。

瑞士貿易公司Voyager Group執行長卡巴諾夫（Alexey Kabanov）表示，「銻礦豐富的塔吉克現在前景不錯。」

市場供應緊張的部分原因是俄羅斯供應中斷，這是由於2022年2月莫斯科入侵烏克蘭後，實施的制裁所致，以及俄羅斯國內生產減少造成的。數據顯示，俄羅斯在2023年的銻產量為4300噸。

倫敦霍爾加藤公司（Hallgarten & Co.）首席礦業策略師埃克爾斯通（Christopher Ecclestone）表示：「目前沒有任何供應管道可以打開，」並補充今年價格很可能輕易超過每噸3萬美元。