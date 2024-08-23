日本東京靖國神社19日再發現被人塗鴉，石柱上寫有「廁所」等中文字。日媒23日指出，其中一名涉案人士19日當天已離開日本前往中國大陸。
據日本共同社報導，調查人員透露，監視器18日晚拍到有可疑人士爬上靖國神社石柱基座，經確認發現同一人在19日離境前往中國，此人可能已把塗鴉照片上傳中國社交平台。
據報，此人在犯案前數天開始在日本逗留，東京警視廳將以損壞器物的嫌疑進行調查。
日本東京靖國神社19日再發現被人塗鴉，石柱上寫有「廁所」等中文字。日媒23日指出，其中一名涉案人士19日當天已離開日本前往中國大陸。
據日本共同社報導，調查人員透露，監視器18日晚拍到有可疑人士爬上靖國神社石柱基座，經確認發現同一人在19日離境前往中國，此人可能已把塗鴉照片上傳中國社交平台。
據報，此人在犯案前數天開始在日本逗留，東京警視廳將以損壞器物的嫌疑進行調查。
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