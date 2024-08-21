據美媒報導，日本防衛省正計劃在離東京1800多公裡外的南鳥島建設「訓練用靶場」。這是日本首次建設滿足射程超過100公里的導彈測試和訓練需求的靶場。《環球時報》引述中國專家分析，該靶場將為日本對改進型12式反艦導彈進行測試奠定基礎，還將提升日本導彈部隊的訓練戰備水平。

據美國「海軍新聞」網站19日報導，由於導彈的有效射程超過了目前日本國內導彈靶場範圍，日本陸上自衛隊的反艦導彈部隊和中程地對空導彈部隊很少有機會進行導彈的實彈射擊訓練。由於靶場限制，他們必須前往外國並利用外國導彈靶場訓練，例如澳洲東海岸的比克羅夫特武器靶場和夏威夷的太平洋導彈靶場設施等。然而，並非所有自衛隊導彈部隊都有機會參加此類訓練。而且，日本正在自研和引進各種遠程導彈，其中最引人注目的是改進型12式反艦導彈，其射程達到1200公里。這使日本防衛省考慮在南鳥島修建新靶場以滿足實彈射擊訓練和測試的需求。

報導稱，南鳥島距離東京1848公里，該島沒有任何永久居民。日本海上自衛隊在這個島上有一個航空基地和一個由10人組成的小分隊，還得到日本氣象廳和地方局約15名人員的支援保障。

基地擁有4498英呎（1371公尺）長的跑道，是進出這個島的重要通道。每周日本海上自衛隊的C-130R運輸機將把新的人員和物資運到島上，而日本航空自衛隊的C-130H則每月進出該島一次，運送日本氣象廳和地方局的人員進行輪班。由於島上的跑道相對較短，比C-130更大的飛機難以在這個機場起降，因此該島的可達性受到很大限制。最初，大多數運往該島的設備和補給品首先必須能夠裝在C-130內才能到達那裡。

為解決這個問題，從2010年開始規劃建設一個160米的碼頭，並在2016年完成。碼頭的增加為該島開闢了一條新的門戶，特別是對於改進的12型導彈和其他日本國內正在開發的導彈來說。報導稱，由於地處偏遠且遠離民用空中／海上交通，南鳥島被防衛省選中專門用於各種遠程防區外發射導彈的測試，尤其是國產導彈，因為這意味著日本不再需要派遣測試設備和人員到海外靶場進行測試。

日本NHK電視台的報導稱，日本防衛省表示，計劃修建的這一靶場將用於對日本陸上自衛隊12式反艦導彈進行測試。該導彈現有型號射程超過100公里，發射裝置等計劃部署在島的西側，導彈將向離岸數十至數百公里的靶船發射。該靶場計劃從2026財年起投入使用，訓練計劃每年舉行數次，每次數周。屆時預計日本還將對改進型反艦導彈以及正在研發的「高速滑翔彈」等進行發射試驗和訓練。

中國軍事專家張學峰認為，該靶場的設立為日本對改進型12式反艦導彈進行測試奠定基礎。靶場並非簡單布設靶標，還需要建設高精度的探測、跟蹤系統和數據傳輸系統，用於監視導彈的飛行軌跡，在必要時引爆測試中的導彈。由於改進型12式反艦導彈射程超過1000公里，對其測試時可以採取導彈在島嶼上空或附近繞圈的方式，滿足其全射程飛行測試的需求。由此來看，日本並不想在自研導彈方面過度依賴美國。