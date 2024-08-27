家福股份有限公司自美國進口「安奇拉打醬」被檢出環氧乙烷0.8 ppm。（食藥署提供）

食藥署今天公布食品邊境檢驗不合格名單，2批由家福股份有限公司（家樂福）自美國進口的調味醬，被驗出致癌農藥環氧乙烷，重量共813.75公斤，全數在邊境退運或銷毀。另有2批日本進口鮮蜜柑、1批日本進口鮮草莓，也在邊境驗出農藥殘留，依規定退運或銷毀。

食藥署每周例行公布食品邊境檢驗不合格資訊，本周共13項，包括美國進口調味醬、芝麻葉、菠菜，日本進口鮮蜜柑、鮮草莓，以及印尼進口洛神花、越南進口黑糯糙米、阿根廷進口玉蜀黍，都被驗出農藥殘留超標。

1批美國進口「莎莎醬」被檢出環氧乙烷0.1 ppm，品牌名為「MRS. RENFRO'S」，共609.63公斤。另有1批美國進口「安奇拉打醬」被檢出環氧乙烷0.8 ppm，品牌名為「OEP」，重量204.12 公斤。

環氧乙烷是一級致癌物。食藥署北區管理中心主任鄭維智說明，環氧乙烷不得檢出，以定量極限0.1 ppm為法規值，2批美國進口調味醬都是由家福股份有限公司進口，已在邊境退運或銷毀。

據統計，近半年美國調味醬於邊境報驗共351批，其中13批驗出不合格，都是環氧乙烷超標，不合格率為3.7％。食藥署自今年8月12日起，針對美國進口調味醬採100％逐批查驗，至明年2月11日止。

另外，2批「上佳水果有限公司」自日本佐賀、長崎進口鮮蜜柑，在邊境驗出農藥賽安勃超標。近半年日本進口鮮蜜柑在邊境報驗557批，其中10批不合格，自今年6月24日起採加強抽批（20％到50％），為期6個月。

還有1批「慕果生鮮水菓行」自日本北海道進口的鮮草莓，在邊境驗出3種農藥超標，包括Fenhexamid 0.2 ppm、賜派滅0.1 ppm、阿納寧0.02 ppm。食藥署統計，近半年日本草莓在邊境報驗248批，其中5批不合格，今年6月1日起採監視查驗，也就是抽驗頻率100％且不會調降，至今年12月31日止。