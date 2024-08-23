美系外資指出，信驊第3季營收季增將達29~36%，通用汽車將環比持平，為63.2-64.7%，受到Emulex BMC註銷的輕微影響。第4季營收可望持平，通用汽車預計營收略有成長由於更好的產品組合和無庫存沖銷，比例將增至64~65.5%。

美系外資表示，中國大陸和美國客戶都在拉動BMC人工智慧和通用伺服器，並且不認為潛在的GB200延遲會影響Aspeed的基本面。

在AI伺服器中的BMC使用情況，美系外資指出，Aspeed更新了每個AI所需的BMC卷伺服器，GB200A NVL36需要39台。公司正在籌集GB200 NVL36從45個單位增至49個單位和GB200 NVL72從81個單位至87個單位，主要用於電源架及帶外交換器。除了一般伺服器外，考慮到以下因素，GB200A NVL36是Aspeed最有利的解決方案資本支出效率。