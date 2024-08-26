世芯-KY第二季營收為16億元，每股收益20.4元，與美系外資、市場預估一致。美系外資就表示，將世芯-KY在2024~2026年的每股收益調整2~7%，分別將落在84.6元、110.64元以及149.89元，主要是根據下述三大因素，首先，AWS在今年第三季度持續強勁的需求，然後從今年第四季度開始下降；再者，英特爾Gaudi在2024年HSD(高速基板)的營收貢獻；最後，即2025 第四季對中國汽車專案做出了更有意義的貢獻，該專案已基於N5A製程流片。

美系外資表示，儘管CSP擔心來自主要GPU供應商的間接競爭，但世芯-KY強調，CSP(雲端系統服務供應商)對AI ASIC的設計活動仍然很強大，其更重申2025年將又是一個增長年，更預計3奈米AI專案將成為2026年最大的營收貢獻者。但另一方面，仍擔憂美國IDM(整合元件製造)客戶的未來產品對毛利率存在潛在的負面影響。考量世芯-KY在數據中心計算的AI ASIC方面具有獨特地位，故維持買進評等，將目標價由3450元調升到3800元

另外，美系外資也針對其他設計服務、IP個股的目標價給予更新。將創意目標價由1450元調降到1300元、維持中立評等，主要是根據其中國客戶的黏著性相對較低，客戶端可能會更換代工廠和/或直接與代工廠合作，且因矽片供應緊張，加密相關項目具不確定性。將力旺目標價由2600元調升到2900元、重申買進評等，以反映更有利的利率環境。至於M31，有鑒於非台積電(2330)代工廠許可收入確認的不確定性，故將目標價由1430元下調至1280元、重申買進評等。